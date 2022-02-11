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Дуа Ліпа приміряла найстильніший купальник 2022 року

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Фото: Instagram dualipa | Дуа Ліпа

Артистка відпочиває між своїми концертами.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа відпочиває на березі Атлантичного океану у Флориді після виступів у межах свого світового турне. Про це пише Daily Mail.

На Дуа Ліпі був яскраво-помаранчевий купальний костюм у техніці кроше з ланцюжком на талії. Доповнила образ мереживна спідниця на зав'язці. На ногах співачки були чорні сандалі на платформі.

Як аксесуари вона обрала сережки-кільця та леопардові сонцезахисні окуляри. Волосся Дуа залишила розпущеним.

Дуа Ліпа на узбережжі Флориди

Раніше Фокус писав про стильний та водночас зручний пляжний образ, який продемонструвала Дуа Ліпа під час відпочинку в Маямі. Співачка обрала для прийняття сонячних ванн відверту трикотажну прозору сукню-парео з вирізом на животі, під якою був чорний купальник.

Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі приміряла кілька пляжних образів, які варто повторити під час літнього відпочинку у 2022 році.