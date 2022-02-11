Дуа Ліпа приміряла найстильніший купальник 2022 року

Артистка відпочиває між своїми концертами.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа відпочиває на березі Атлантичного океану у Флориді після виступів у межах свого світового турне. Про це пише Daily Mail.

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На Дуа Ліпі був яскраво-помаранчевий купальний костюм у техніці кроше з ланцюжком на талії. Доповнила образ мереживна спідниця на зав'язці. На ногах співачки були чорні сандалі на платформі.

Як аксесуари вона обрала сережки-кільця та леопардові сонцезахисні окуляри. Волосся Дуа залишила розпущеним.

[ + – ] Дуа Ліпа на узбережжі Флориди

Раніше Фокус писав про стильний та водночас зручний пляжний образ, який продемонструвала Дуа Ліпа під час відпочинку в Маямі. Співачка обрала для прийняття сонячних ванн відверту трикотажну прозору сукню-парео з вирізом на животі, під якою був чорний купальник.

Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя, французька модель Тіна Кунакі приміряла кілька пляжних образів, які варто повторити під час літнього відпочинку у 2022 році.