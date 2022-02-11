Дуа Липа примерила самый стильный купальник 2022 года

Певица отдыхает между своими концертами.

26-летняя британская певица Дуа Липа отдыхает на берегу Атлантического океана во Флориде после выступлений в рамках своего мирового турне. Об этом пишет Daily Mail.

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На Дуа Липе был ярко-оранжевый купальный костюм в технике кроше с цепочкой на талии. Дополнила образ кружевная юбка на завязке. На ногах певицы были черные сандалии на платформе.

В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца и леопардовые солнцезащитные очки. Волосы Дуа оставила распущенными.

[ + – ] Дуа Липа на побережье Флориды

Ранее Фокус писал о стильном и одновременно удобном пляжном образе, который продемонстрировала Дуа Липа во время отдыха в Майами. Певица выбрала для принятия солнечных ванн откровенное трикотажное прозрачное платье-парео с вырезом на животе, под которым находился черный купальник.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки примерила несколько пляжных образов, которые следует повторить во время летнего отдыха в 2022 году.