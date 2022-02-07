Дуа Липа продемонстрировала удобный и стильный пляжный образ
Знаменитость соединила комфортность и тренды в своем пляжном луке.
26-летняя британская певица и автор песен Дуа Липа отдыхает в Майами. Об этом сообщает Daily Mail.
Во время релакса на пляже ее поймали папарацци. Артистка выбрала для принятия солнечных ванн откровенное трикотажное прозрачное платье Isa Boulder с вырезом на животе. Под ним был черный купальник. На ногах певицы были черные вьетнамки Coperni на высокой подошве.
В качестве аксессуаров Дуа Липа выбрала солнцезащитные очки Christian Dior Punks и серьги. Ее волосы были собраны сзади.
Стоит отметить, что такой образ, продемонстрированный 26-летней певицей, комфортен для отдыха на пляже и соответствует современным трендам моды.
Ранее Фокус писал о стильных пляжных образах от молодой жены Венсана Касселя, 24-летней французской модели Тины Кунаки, которые она продемонстрировала на берегу океана в Бразилии во время новогодних каникул.
Напомним, Дуа Липа продемонстрировала самое стильное сочетание сезона — трендовый черный кожаный тренч и шелковый платок. К модному образу артистка добавила темно-розовые массивные очки.