Дуа Ліпа продемонструвала зручний і стильний пляжний образ

Знаменитість поєднала комфортність та тренди у своєму пляжному аутфіті.

26-річна британська співачка та авторка пісень Дуа Ліпа відпочиває в Маямі. Про це повідомляє Daily Mail.

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Під час релаксу на пляжі її зловили папараці. Артистка обрала для прийняття сонячних ванн відверту трикотажну прозору сукню Isa Boulder з вирізом на животі. Під нею був чорний купальник. А на ногах співачки були чорні в'єтнамки Coperni на високій підошві.

Як аксесуари Дуа Ліпа обрала сонцезахисні окуляри Christian Dior Punks та сережки. Її волосся було зібране ззаду.

Варто зазначити, що такий образ, продемонстрований 26-річною співачкою, є комфортним для відпочинку на пляжі та відповідає сучасним трендам моди.

[ + – ] Дуа Ліпа у Флориді.

Раніше Фокус писав про стильні пляжні образи від молодої дружини Венсана Касселя, 24-річної французької моделі Тіни Кунакі, які вона продемонструвала на березі океану в Бразилії під час новорічних канікул.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала найстильніше поєднання сезону — трендовий чорний шкіряний тренч та шовкова хустинка. До модного образу артистка додала темно-рожеві окуляри.