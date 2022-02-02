Дуа Ліпа продемонструвала найстильніший образ сезону зима 2022

Знаменитість приміряла найстильніший елемент гардеробу модниць 2022 — шкіряний тренч.

26-річна британська співачка та модель Дуа Ліпа поділилася у своєму Instagram серією знімків, на яких постала в дуже стильному образі в Нью-Йорку.

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На зірці був трендовий шкіряний чорний oversize тренч. Як аксесуари до модного образу артистка додала трендову бежеву шовкову хустинку та масивні темно-рожеві окуляри.

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Пост Дуа Ліпи за два дні зібрав понад 2,5 мільйони лайків та тисячі коментарів підписників, яких такий стильний образ дуже вразив. "Снігова королева", "Життя через рожеві окуляри! вау!", "просто королева", — пишуть підписники зірки під каруселлю фото на фоні засніженого Нью-Йорка. А сама Дуа підписала знімки словами "Усе класно".

Раніше Фокус писав про провокаційні наряди 26-річної Дуа Ліпи при виході у світ після розставання з Анваром Хадідом після 2,5 років стосунків. Співачка закінчила 2021 рік у голій сукні, а нещодавно вийшла на вечерю в ультракороткому міні.

Нагадаємо, співачка Кеті Перрі сходила на побачення зі своїм коханим, актором Орландо Блумом у трендовому червоному тренчі.