Дуа Ліпа відвідала вечерю в Нью-Йорку в ультракороткому міні (фото)

Зірка продовжує епатувати публіку своїми яскравими виходами після розставання з Анваром Хадідом.

26-річна британська співачка та фотомодель Дуа Ліпа вийшла у світ у стильному та цікавому образі. Вона відвідала вечерю з друзями в ресторані Eleven Madison Park у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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На зірці, яка завершила 2021 рік у голій сукні, була яскрава червона футболка з білим розписом, чорна ультракоротка спідниця та шкіряна куртка Balenciaga. На ногах Дуа Ліпи були чорні чоботи вище колін. Як аксесуари артистка обрала вінтажну сумку. Макіяж був з традиційним для зірки акцентом на очах.

[ + – ] Дуа Ліпа в Нью-Йорку

Раніше Фокус писав про розставання Дуа Ліпи та її коханого Анвара Хадіда, з яким вони були разом з літа 2019 року. Як відомо, 26-річна Дуа Ліпа та брат відомих супермоделей Джіджі та Белли Хадід не раз були на межі розставання через постійні гастролі та переїзди співачки.

Нагадаємо, Дуа Ліпа може кардинально змінити сферу зайнятості та покинути музичну сферу. Зірка планує запуск інформаційного порталу "Service95", де щотижня будуть висвічуватися теми б'юті, фешн, гастроіндустрії з досвіду самої Дуа Ліпи.