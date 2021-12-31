Дуа Ліпа з'явилася на публіці в голій сукні (фото)

Після гучного розриву з коханим зірка яскраво вийшла у світ.

Напередодні 26-річна британська співачка Дуа Ліпа з'явилася на благодійному вечері LuisaViaRoma на острові Сен-Барт. На зірці було голе плаття зеленого відтінку, під яким був яскраво-зелений купальник. Як аксесуари Дуа Ліпа обрала яскраві рожеві сережки. А доповнили образ макіяж з акцентом на очах та розкішне розпущене волосся.

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[ + – ] Яскрава поява Дуа Ліпи на публіці.

"Ти неймовірна", "Усе тут прекрасне! Люблю тебе, Дуа", "Тотальна любов" тощо — пишуть приголомшені яскравим виходом британської співачки її фанати.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про розрив між Дуа Ліпою та її коханим, Анваром Хадідом. 22-річний брат знаменитих супермоделей, Джіджі та Белли Хадід, зустрічався з Дуа Ліпою 2,5 роки. Проте пара неодноразово була на межі розриву, що і сталося в грудні 2021 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Дуа Ліпа, окрім кар'єри співачки, ґрунтовно взялася за різноманітні проєкти. Зокрема знаменитість планує запустити щотижневий інформаційний портал, на якому ділитиметься зі своїми фанатами порадами з власного досвіду щодо макіяжу, догляду за шкірою, новинок моди тощо.