Дуа Ліпа може кардинально змінити сферу зайнятості

Після розставання з коханим та зміни зачіски Дуа Ліпа взялася за кар'єрний вектор.

Напередодні стало відомо, що 26-річна британська співачка Дуа Ліпа має намір взятися за новий проєкт. Про це повідомляє Vogue British. Нова зайнятість зовсім не пов'язана з музичною сферою, у якій прославилася співачка. Вона зазначила, що запустить щотижневий інформаційний портал "Service95", присвячений темам б'юті, фешн, гастроіндустрії тощо.

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Дуа Ліпа ділитиметься на платформі зі своїми фанатами порадами з власного досвіду щодо макіяжу, догляду за шкірою, новинок моди тощо. "Я завжди складала списки всього — моїх улюблених місць, де можна поїсти, моїх улюблених місць для проживання. Чесно кажучи, я би навіть показала вам додаток Notes на своєму телефоні прямо зараз…", — зізналася співачка про свою звичку тримати інформацію під рукою, через що вона вирішила полегшити життя своїм фанатам та помістити ці відомості на одному порталі.

Також нещодавно стало відомо про те, що Дуа Ліпа зареєструвала під своїм товарним знаком продукцію алкоголю, їжі тощо. Судячи з усього, зірка планує покинути музичну індустрію та зайнятися зовсім іншими проєктами.

[ + – ] Дуа Ліпа та її колишній бойфренд Анвар Хадід

Нагадаємо, що в грудні 2021 року стало відомо про розрив між Дуа Ліпою та її коханим Анваром Хадідом, який займається моделінгом, як і його відомі сестри-супермоделі Джіджі та Белла Хадід. Ліпа та Хадід були у стосунках з літа 2019 року. Проте нещодавно між зірковою парою пробіглася чорна кішка.

А перед цим Фокус писав про нову зачіску британської співачки Дуа Ліпи. Зірка повернула своє традиційне та улюблене фанатами каре.