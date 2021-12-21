Дуа Ліпа та Анвар Хадід розійшлися — ЗМІ

Пара була разом з літа 2019 року

Напередодні стало відомо про розрив між 26-річною британською співачкою та 22-річним Анваром Хадідом, братом популярних супермоделей Джіджі та Белли Хадід. Інсайдер видання Daily Mail, близький до пари, повідомив, що пара після 2-х років стосунків остаточно розійшлася.

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За словами джерела, Дуа Ліпа та Анвар Хадід неодноразово були на межі розриву. Інсайдер зізнався, що ще минулого місяця зіркова пара вирішила "пригальмувати" свої стосунки, адже вони багато часу присвячують подорожам. Їхні стосунки пережили низку кризових ситуацій, і зараз стали на паузу.

[ + – ] Співачка та модель були разом з літа 2019 року

Варто зазначити, що у 2021 році сестра Анвара, 26-річна супермодель Джіджі Хадід, також закінчила свої стосунки з коханим Зейном Маліком, який водночас є батьком однорічної дочки Джіджі. До цього британського співака звинувачували в домашньому насильстві щодо матері моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що Дуа Ліпа на відпочинку, купаючись у променях сонця, продемонструвала підписникам свою нову зачіску. Знаменитість повернула своє звичне каре.

Нагадаємо, у середині осені 2021 року Дуа Ліпа показувала фанатам своє почуття стилю та наймодніший топ сезону.