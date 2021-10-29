Мати Джіджі Хадід звинуватила Зейна Маліка в домашньому насильстві

За словами самого Зейна, конфлікт мав словесний характер і стався, коли Джіджі не було вдома.

У сім'ї супермоделі Джіджі Хадід розгорілися неабиякі пристрасті після того, як її мати Йоланда звинуватила бойфренда дочки та за сумісництвом батька її онуки Хай музиканта Зейна Маліка в домашньому насильстві, повідомляє TMZ.

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За інформацією ЗМІ, конфлікт стався минулого тижня. Йоланда Хадід стверджує, що Зейн ударив її, але ніяких подробиць не озвучує.

У свою чергу музикант спростував усі звинувачення.

"Я категорично заперечую завдання ударів по Йоланді Хадід, і заради моєї доньки я відмовляюся повідомляти будь-які подробиці та сподіваюся, що Йоланда перегляне свої помилкові звинувачення і перейде до вирішення цих сімейних проблем у приватному порядку", — відповів він у соцмережі.

Зейн підкреслив, що конфлікт мав словесний характер і стався в той момент, коли Джіджі не було вдома. При цьому музикант акцентував увагу на тому, що хоче убезпечити від скандалів і розглядів маленьку дочку, створивши для неї безпечний простір:

"Намагаючись захистити цей простір для неї, я погодився не заперечувати претензії, що випливають зі сварки, яку я мав із членом сім'ї мого партнера, який увійшов до нашого будинку, коли мого партнера не було кілька тижнів тому. Це було і повинно бути приватною справою, але, схоже, наразі існує розкол, і, незважаючи на мої зусилля повернути нам мирне сімейне середовище, яке дозволить мені стати одним із батьків моєї доньки, як вона на те заслуговує, інформація "просочилася" в пресу".

[ + – ] Зейн Малік стверджує, що сварка мала словесний характер Фото: zayn/Twitter

Пізніше стало відомо, що після оприлюднення інформації про конфлікт Джіджі та Зейн розлучилися, проте джерела, знайомі із ситуацією, подейкують, що розкол у парі стався ще місяць тому. Нашумілий конфлікт нібито став останньою краплею.

[ + – ] Джіджі Хадід і Зейн були разом із 2015 року

Йоланда погрожувала звернутися до суду, проте станом на 29 жовтня жодної інформації про подану заяву до ЗМІ не потрапляло. Що стосується самої Джіджі, то її представник дуже коротко прокоментував:

"Джіджі зосереджена на тому, щоб у її дочки все було гаразд. Вона сподівається на повагу до її приватного життя".

Хадід і Малік були у стосунках із 2015 року, причому неодноразово розлучалися та мирилися знову. Пара довго приховувала свій роман, поки 2016-го Хадід не знялася в музичному кліпі Зейна на його сингл PillowTalk, підтвердивши, що між ними є почуття.

[ + – ] Джіджі Хадід у кліпі Зейна Маліка

У квітні минулого року стало відомо про вагітність супермоделі, а у вересні в Джіджі та Зейна народилася донька Хай.