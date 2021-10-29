Мать Джиджи Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии

По словам самого Зейна, конфликт носил словесный характер и произошел, когда Джиджи не было дома.

В семье супермодели Джиджи Хадид разгорелись нешуточные страсти, после того, как ее мать Иоланда обвинила бойфренда дочери и по совместительству отца ее внучки Хайи музыканта Зейна Малика в домашнем насилии, сообщает TMZ.

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По информации СМИ, конфликт произошел на прошлой неделе. Иоланда Хадид утверждает, что Зейн ударил ее, но при этом никаких подробностей не озвучивает.

В свою очередь музыкант опроверг все обвинения.

"Я категорически отрицаю нанесение ударов по Иоланде Хадид, и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности и надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению этих семейных проблем в частном порядке", – ответил он в соцсети.

Зейн подчеркнул, что конфликт носил словесный характер и произошел в тот момент, когда Джиджи не было дома. При этом музыкант акцентировал внимание на то, что хочет оградить от скандалов и разбирательств маленькую дочь, создав для нее безопасное пространство:

"Стремясь защитить это пространство для нее, я согласился не оспаривать претензии, вытекающие из ссоры, которую я имел с членом семьи моего партнера, который вошел в наш дом, когда моего партнера не было несколько недель назад. Это было и должно быть частным делом, но, похоже, на данный момент существует раскол, и, несмотря на мои усилия вернуть нам мирную семейную среду, которая позволит мне стать одним из родителей моей дочери, как она того заслуживает, информация "просочилась" в прессу".

[ + – ] Зейн Малик утверждает, что ссора носила словесный характер Фото: zayn/Twitter

Позже стало известно, что после обнародования информации о конфликте Джиджи и Зейн расстались, однако источники, знакомые с ситуацией, поговаривают, что раскол в паре произошел еще месяц назад. Нашумевший конфликт якобы стал последней каплей.

[ + – ] Джиджи Хадид и Зейн были вместе с 2015 года

Иоланда грозилась обратиться в суд, однако по состоянию на 29 октября никакой информации о поданном заявлении в СМИ не попадало. Что касается самой Джиджи, то ее представитель очень коротко прокомментировал произошедшее:

"Джиджи сосредоточена на том, чтобы у ее дочери все было в порядке. Она надеется на уважение к ее частной жизни".

Хадид и Малик были в отношениях с 2015 года, причем неоднократно расставались и мирились вновь. Пара долго скрывала свой роман, пока в 2016-м Хадид не снялась в музыкальном клипе Зейна на его сингл PillowTalk, подтвердив, что между ними чувства.

[ + – ] Джиджи Хадид в клипе Зейна Малика

В апреле прошлого года стало известно о беременности супермодели, а в сентябре у Джиджи и Зейна родилась дочь Хайя.