Американская супермодель Джиджи Хадид ожидает первенца

Отец ребенка – ее бойфренд Зейн Малик

Супермодель Джиджи Хадид, которая 23 апреля отпраздновала свое 25-летие, ожидает ребенка от своего бойфренда Зейна Малика, бывшего участника группы One Direction. Об этом пишет TMZ.

Таблоид ссылается на инсайдеров, приближенных к семье Хадид. По данным источников, Джиджи находится на 20-й неделе беременности. И ее семья "очень взволнована новостью". Пол ребенка пока неизвестен.

Сейчас супермодель находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. И отлично проводит время в семейном имении в Пенсильвании.

Все фото: Instagram gigihadid

Там она и отпраздновала юбилей в компании друзей и знакомых. С нею были ее младшая сестра Белла и Зейн.

Джиджи Хадид и Зейн Малик начали встречаться в 2015 году, но в марте 2018 года объявили, что разошлись. В декабре 2019 года их отношения возобновились - их видели вместе в Нью-Йорке. А 14 февраля Джиджи опубликовала в своем Instagram фото Зейна Малика, написав: «Эй, Валентин… Z».

Как ранее писал Фокус:

Джиджи приняла участие в знаменитом прощальном показе Готье, который прошел в начале этого года в Париже. Кутюрье собрал всех, с кем работал.