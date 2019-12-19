Топ-10: самой популярной моделью 2019 года стала Кендалл Дженнер

На втором оказалась одна из сестер Хадид

24-летняя американская супермодель Кендалл Дженнер из популярного клана Дженнер-Кардашьян получила звание самой успешной модели уходящего года. Об этом пишет

Рейтинг составляли на основе их активности в соцсетях Instagram, Twitter и Facebook и количестве подписчиков.

Так, по результатам анализа аудитории, лидером списка оказалась Кендалл Дженнер за личной и профессиональной жизнью которой следят более 164 млн фолловеров. Модель часто постит новые снимки, иногда в компании не менее знаменитых подруг и родственниц.

На втором месте в рейтинге оказалась 24-летняя супермодель Джиджи Хадид. На протяжении года девушка постоянно появлялась на обложках глянцевых изданий и участвовала в показах известных дизайнеров. Но подписчиков у нее на сто миллионов меньше - 64 миллиона.

Третье место заняла "плохая девчонка" модельного бизнеса: 27-летняя модель и актриса, звезда сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь. У нее 60 миллионов фолловеров. Девушка в 2019 году стала лицом ювелирной коллекции Dior, а также создала свою коллекцию нарядов для вечеринки. А еще она открыто говорит о своей бисексуальности и встречается с актрисой Эшли Бенсон.

На четвертом месте – Крисси Тейген. У нее 39 миллионов поклонников в соцсетях. Крисси – жена певца Джона Ледженда, которого недавно GQ назвал самым сексуальным мужчиной 2019 года. Пара воспитывает дух детей. Крисси снималась для Sports Illustrated Swimsuit Issue, ведет кулинарный блог и выпустила книгу рецептов.

Пятое место с 32 миллионами подписчиков занимает Эмили Ратаковски. Она сотрудничала с Ford Models, снималась в музыкальных клипах, а сейчас продвигает собственную линию купальников. Также пробовала себе и в кино, в частности, сыграв в комедии с Эми Шумер "Красотка на всю голову". Замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-МакКлардом.

На шестом месте "ветеран" модельного бизнеса, 46-летняя Тайра Бэнкс, у которой около 30 миллионов подписчиков. Тайра была «ангелом» Victoria’s Secret, создала свое собственное телешоу "Топ-модель по-американски" и стала его ведущей.

Седьмое место занимает менее популярная сестричка Хадид – Белла. У нее 28 миллионов подписчиков. Она дружит с сестрами Дженнер и отрицает, что делала пластические операции, однако признает, что подправила нос. Она стала послом бренда Bulgari и "ангелом" Victoria’s Secret.

На восьмом – еще одни бывший "ангел" бразильянка Жизель Бундхен. У нее 26 миллионов фолловеров. Сейчас Жизель нечасто принимает участие в показах, но активно берет участие в экологических проектах, продвигает собственные марки нижнего белья и косметики и воспитывает двоих детей вместе с мужем – футболистом Томом Брэди.

Девятое место занимает австралийская модель Миранда Керр: 25 миллионов поклонников в соцсетях. Сейчас девушка отошла от модельных дел, воспитывает двоих детей от миллиардера, создателя SnapChat Эвана Шпигеля, за которого вышла замуж в 2017 году. Ее первым мужем был актер Орландо Блум, от которого она также родила сына.

И на почетном, десятом месте оказалась Хейли Бибер, у которой немногим более 24 миллионов фолловеров. Хейли – дочь Стивена, младшего из актерского клана Болдуинов. В мае 2017-го возглавила список самых красивых женщин в мире, по версии журнала Maxim. Но особое внимание к ней привлек роман с певцом Джастином Бибером, за которого Хейли вышла замуж в 2018 году.

Все фото из Instagram моделей

Как ранее писал Фокус:

Ирина Шейк и сестры Хадид вышли на подиум на показе Moschino в Милане. Дизайнер Moschino Джереми Скотт перенес зрителей и моделей в картинную галерею и вдохновился Пабло Пикассо. На подиуме Скотт "оживил" некоторые известные полотна испанского художника: перед зрителями предстал Арлекин в исполнении Беллы Хадид, и девушка с гитарой в исполнении Кайи Гербер.