Дуа Липа и Анвар Хадид расстались — СМИ

Пара была вместе с лета 2019 года

Накануне стало известно о разрыве между 26-летней британской певицей и 22-летним Анваром Хадидом, братом популярных супермоделей Джиджи и Беллы Хадид. Инсайдер издания Daily Mail, близкий к паре, сообщил, что пара после 2-х лет отношений окончательно рассталась.

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По словам источника, Дуа Липа и Анвар Хадид не раз были на грани разрыва. Инсайдер признался, что еще в прошлом месяце звездная пара решила "притормозить" свои отношения, ведь они много времени посвящают путешествиям. Их отношения пережили ряд кризисных ситуаций, и сейчас встали на паузу.

[ + – ] Певица и модель были вместе с лета 2019 года

Стоит отметить, что в 2021 году сестра Анвара, 26-летняя супермодель Джиджи Хадид, также закончила свои отношения с возлюбленным Зейном Маликом, который в то же время является отцом годовалой дочери Джиджи. До этого британского певца обвиняли в домашнем насилии относительно матери модели.

Ранее Фокус сообщал, что Дуа Липа на отдыхе, купаясь в лучах солнца, продемонстрировала подписчикам свою новую прическу. Знаменитость вернула свое привычное каре.

Напомним, в середине осени 2021 года Дуа Липа показывала фанатам свое чувство стиля и самый модный топ сезона.