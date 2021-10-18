Дуа Липа показала самый модный топ сезона осень 2021

Певица отпраздновала в модном топе победу в британском чарте с синглом Cold Heart (Pnau Remix)

26-летняя певица Дуа Липа в очередной раз подтвердила свое звание модной иконы. Она показала в Instagram топ с шнуровкой из коллекции Knwls весна-лето 2022 года.

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Празднуя тот факт, что ее совместный с Элтоном Джоном сингл Cold Heart (Pnau Remix) возглавил британский чарт, Дуа Липа продемонстрировала самый модный образ сезона. Она для вечеринки с подругой Сарой Лисандер, которая владеет брендом купальных костюмов, выбрала топ со шнуровкой от бренда Knwls.

[ + – ] Дуа Липа с подругой Фото: Instagram dualipa Фото: Instagram dualipa

Топ только продемонстрировали на подиуме в коллекции весна-осень 2022, а Дуа уже показала, что его нужно носить без бюстгальтера и с блестящими виниловыми брюками-клеш. В соответствии с трендами, которые цитируют 1990-е годы.

Фото: Instagram dualipa

Бренд Knwles создал дуэт дизайнеров Шарлотта Ноулз и Александр Арсено. И он сразу стал популярен среди звезд. Вещи этой марки предпочитают Джиджи Хадид и Бейонсе. А теперь к этому лагерю признанных модниц присоединилась и Дуа Липа. Возможно, это влияние Джиджи. Ведь певица и модель общаются: Дуа Липа встречается с братом модели – Анваром Хадидом, и уже ходят слухи о скорой помолвке.

Напомним, ранее Дуа Липа уже демонстрировала еще один модный хит: сумочку Ana от молодого бренда Luar дизайнера Рауля Лопеса. Сумочка Luar Ana только появилась на подиуме в коллекции весна-лето 2022, как уже стала предметом вожделения всех селебрити.