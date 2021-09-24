Дуа Липа продемонстрировала самую желанную сумку этой осени

И одета была певица в еще один безоговорочный хит – плащ с ремнем. Все от Рауля Лопеса

Показ весенней коллекции на 2022 год молодого бренда Luar от дизайнера Рауля Лопеса на Неделе моды в Нью-Йорке произвел фурор. Главным образом потому что на подиуме царил настоящий унисекс – модели-мужчины выходили на дефиле на шпильках наряду с женщинами. И уже тогда стилисты пророчили, что некоторые тренды попадут на улицы уже в 2021 году. Об этом пишет Vogue.

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Речь идет о пальто и плащах с оригинальным декором в виде ремешка на уровне ключиц. И о сумочке Ana, или Luar Ana (Луар Ана), как ее уже прозвали в модном глянце.

[ + – ] Показ Luar на Неделе моды в Нью-Йорке Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue

Сумочки на подиуме были представлены всех размеров и цветов, но одинакового дизайна – квадратная и с удобными ручками в виде петель.

Британская певица Дуа Липа на днях была замечена в Сохо в компании своего бойфренда Анвара Хадида и его матери Иоланды Хадид. И видно было, что у Рауля Лопеса появилась преданная поклонница.

[ + – ] Дуа Липа, Анвар Хадид и Иоланда Хадид Фото: Getty Images

Певица была одета в длинном коричневом пальто от Luar и самой желанной сумочкой сезона – Луар Ана в тон пальто. Образ Дуа Липа дополнила сапогами от Jimmy Choo и клетчатой юбкой от Attico.

[ + – ] Дуа Липа и Иоланда Хадид Фото: Getty Images

Менее двух недель прошло с показа Лопеса в Бушвике, а Аной уже обзавелись многие звезды. Так, австралийский актер и певец Трой Сиван появился с самой желанной сумкой сезона на Met Gala.

[ + – ] Трой Сиван на Met Gala 2021 Фото: Instagram troyesivan [ + – ] Трой Сиван на Met Gala 2021 Фото: Instagram troyesivan

Стилисты гадают, почему эта сумка внезапно стала хитом осени 2021. Скорей всего сочетание классики и бунтарства. Она отлично смотрится днем, и прекрасно дополняет вечерний образ. Элегантная, классическая и стильная — это уже не первый раз, когда сумка украшает знаменитость.