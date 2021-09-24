Дуа Ліпа продемонструвала найбажанішу сумку цієї осені
Й одягнена була співачка в ще один беззаперечний хіт — плащ із ременем. Усе від Рауля Лопеса
Показ весняної колекції на 2022 рік молодого бренду Luar від дизайнера Рауля Лопеса на Тижні моди в Нью-Йорку справив фурор. Головним чином тому що на подіумі панував справжній унісекс — моделі-чоловіки виходили на дефіле на шпильках разом із жінками. І вже тоді стилісти пророкували, що деякі тренди потраплять на вулиці вже в 2021 році. Про це пише Vogue.
Йдеться про пальто і плащі з оригінальним декором у вигляді ремінця на рівні ключиць. І про сумочку Ana, або Luar Ana (Луар Ана), як її вже прозвали в модному глянці.
Сумочки на подіумі були представлені всіх розмірів і кольорів, але однакового дизайну — квадратна та зі зручними ручками у вигляді петель.
Британська співачка Дуа Ліпа днями була помічена в Сохо в компанії свого бойфренда Анвара Хадіда та його матері Йоланди Хадід. І видно було, що в Рауля Лопеса з'явилася віддана прихильниця.
Співачка була одягнена в довге коричневе пальто від Luar і мала найбажанішу сумочку сезону — Луар Ана в тон пальто. Образ Дуа Ліпа доповнила чобітьми від Jimmy Choo та картатою спідницею від Attico.
Менше двох тижнів минуло з показу Лопеса в Бушвіці, а Аною вже обзавелися багато зірок. Так, австралійський актор і співак Трой Сіван з'явився з найбажанішою сумкою сезону на Met Gala.
Стилісти роздумують, чому ця сумка раптово стала хітом осені 2021. Швидше за все поєднання класики і бунтарства. Вона відмінно виглядає вдень, і прекрасно доповнює вечірній образ. Елегантна, класична і стильна — це вже не перший раз, коли сумка прикрашає зірку.