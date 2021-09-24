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Дуа Ліпа продемонструвала найбажанішу сумку цієї осені

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дуа липа, сумка Луар ана, Luar Ana, Luar Ana bag, Ana bag, Луар ана, Іоланда Хадід
Фото: Getty Images | Дуа Ліпа із сумочкою Луар Ана та Йоланда Хадід

Й одягнена була співачка в ще один беззаперечний хіт — плащ із ременем. Усе від Рауля Лопеса

Показ весняної колекції на 2022 рік молодого бренду Luar від дизайнера Рауля Лопеса на Тижні моди в Нью-Йорку справив фурор. Головним чином тому що на подіумі панував справжній унісекс — моделі-чоловіки виходили на дефіле на шпильках разом із жінками. І вже тоді стилісти пророкували, що деякі тренди потраплять на вулиці вже в 2021 році. Про це пише Vogue.

Йдеться про пальто і плащі з оригінальним декором у вигляді ремінця на рівні ключиць. І про сумочку Ana, або Luar Ana (Луар Ана), як її вже прозвали в модному глянці.

Показ Luar на Тижні моди в Нью-Йорку
Показ Luar на Тижні моди в Нью-Йорку
Фото: Vogue
Фото: Vogue
Фото: Vogue
Фото: Vogue
Показ Luar на Тижні моди в Нью-Йорку

Сумочки на подіумі були представлені всіх розмірів і кольорів, але однакового дизайну — квадратна та зі зручними ручками у вигляді петель.

Британська співачка Дуа Ліпа днями була помічена в Сохо в компанії свого бойфренда Анвара Хадіда та його матері Йоланди Хадід. І видно було, що в Рауля Лопеса з'явилася віддана прихильниця.

дуа липа, сумка Луар ана, Luar Ana, Luar Ana bag, Ana bag, Луар ана, Іоланда Хадід
Дуа Ліпа, Анвар Хадід і Йоланда Хадід
Фото: Getty Images

Співачка була одягнена в довге коричневе пальто від Luar і мала найбажанішу сумочку сезону — Луар Ана в тон пальто. Образ Дуа Ліпа доповнила чобітьми від Jimmy Choo та картатою спідницею від Attico.

дуа липа, сумка Луар ана, Luar Ana, Luar Ana bag, Ana bag, Луар ана, Іоланда Хадід
Дуа Ліпа та Йоланда Хадід
Фото: Getty Images

Менше двох тижнів минуло з показу Лопеса в Бушвіці, а Аною вже обзавелися багато зірок. Так, австралійський актор і співак Трой Сіван з'явився з найбажанішою сумкою сезону на Met Gala.

Met Gala 2021, трой сиван, сумка Луар ана, Luar Ana
Трой Сіван на Met Gala 2021
Фото: Instagram troyesivan
Met Gala 2021, трой сиван, сумка Луар ана, Luar Ana
Трой Сіван на Met Gala 2021
Фото: Instagram troyesivan

Стилісти роздумують, чому ця сумка раптово стала хітом осені 2021. Швидше за все поєднання класики і бунтарства. Вона відмінно виглядає вдень, і прекрасно доповнює вечірній образ. Елегантна, класична і стильна — це вже не перший раз, коли сумка прикрашає зірку.