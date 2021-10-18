Дуа Ліпа показала наймодніший топ сезону осінь 2021

Співачка відсвяткувала в модному топі перемогу в британському чарті із синглом Cold Heart (Pnau Remix)

26-річна співачка Дуа Ліпа вчергове підтвердила своє звання модної ікони. Вона показала в Instagram топ з шнурівкою з колекції Knwls весна-літо 2022 року.

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Святкуючи той факт, що її спільний з Елтоном Джоном сингл Cold Heart (Pnau Remix) очолив британський чарт, Дуа Ліпа продемонструвала наймодніший образ сезону. Вона для вечірки з подругою Сарою Лісандер, яка володіє брендом купальних костюмів, вибрала топ зі шнурівкою від бренду Knwls.

[ + – ] Дуа Ліпа з подругою Фото: Instagram dualipa Фото: Instagram dualipa

Топ лише продемонстрували на подіумі в колекції весна-осінь 2022, а Дуа вже показала, що його потрібно носити без бюстгальтера і з блискучими вініловими штанами-кльош. Відповідно до трендів, які цитують 1990-і роки.

Фото: Instagram dualipa

Бренд Knwles створив дует дизайнерів Шарлотта Ноулз і Олександр Арсено. І він відразу став популярний серед зірок. Речі цієї марки бажають Джіджі Хадід і Бейонсе. А тепер до цього табору визнаних модниць приєдналася і Дуа Ліпа. Можливо, це вплив Джіджі. Адже співачка і модель спілкуються: Дуа Ліпа зустрічається з братом моделі — Анваром Хадідом, і вже ходять чутки про швидкі заручини.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа вже демонструвала ще один модний хіт: сумочку Ana від молодого бренду Luar дизайнера Рауля Лопеса. Сумочка Luar Ana тільки з'явилася на подіумі в колекції весна-літо 2022, як уже стала об'єктом мрій усіх селебріті.