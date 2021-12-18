Дуа Липа показала новую прическу и стильный образ на отдыхе

Звезда повторила свою традиционную прическу

26-летняя британская певица Дуа Липа удивила фанатов новым образом и прической. Звезда вернула свое привычное каре. Липа выложила в свой Instagram серию снимков из отпуска, на которых позирует в прозрачном топе среди солнечных лучей и морского бриза. Многие поклонники певицы обрадовались возвращению ее прежнего образа. "Я просто обожаю тебя с короткими волосами", "любим тебя!" — комментировали "солнечные" фото певицы ее подписчики.

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Не обошлось и без хейтеров, которым не понравились перемены в образе Дуа Липы. Они выразили в комментариях свою надежду, что это всего лишь парик, а не обрезанные волосы.

[ + – ] Дуа Липа на отдыхе

Стоит отметить, что 26-летняя британская певица встречается с лета 2019 года с Анваром Хадидом, братом известных супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Однако ходят слухи, что недавно между ними пробежалась черная кошка. Поэтому, возможно, новая прическа отражает внутренние переживания знаменитости.

Ранее Фокус сообщал, что недавно на вечеринке в Лондоне 63-летняя поп-дива Мадонна сделала откровенные и эротические фото с 26-летней Дуа Липой.

Напомним, Дуа Липа и супермодель Белла Хадид продемонстрировали самые стильные аксессуары осени 2021 года. Среди них серебряные кольца с драгоценными камнями от 23-летнего дизайнера из Нью-Йорка Шаны Кейв.