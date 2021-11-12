Дуа Липа и Белла Хадид продемонстрировали самые стильные украшения этой осени

Серебряные кольца с драгоценными камнями от дизайнера Шаны Кейв уже стали трендом сезона

Белла Хадид, Дуа Липа и другие знаменитости все чаще стали появляться в оригинальных украшениях из стерлингового серебра с драгоценными и полудрагоценными цветными камнями. Кольца в виде цветов и браслеты-цепочки сразу привлекают внимание. И оказалось, что создала их 23-летняя дизайнер Шана Кейв из Нью-Йорка. Об этом пишет Vogue.

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Девушка начала изучать ювелирное дело еще в 2017 году, а в 2020 уже выпустила первую коллекцию украшений.

Фото: Instagram shanacave Фото: Instagram shanacave

Шана уже призналась, что на создание одного украшения у нее уходит месяц, но ради своих клиенток она может ускориться. Хотя изначально этого не планировала.

"Я никогда не собирался открывать ювелирную линию. Я поделилась снимками своих украшений в Instagram, и они всем понравились. А потом со мной связался стилист Дин ДиКриссио, который попросил меня изготовить кольца для Беллы Хадид для поездки за границу. И все захотели украшения, как у нее", — рассказала Шана о своем успехе.

Фото: Instagram dualipa Фото: Instagram shanacave

Сейчас поклонницами украшений от Шаны являются Белла Хадид и ее сестра Джиджи, Дуа Липа и восходящая звезда Оливия Родриго.

А серебряные украшения от молодого дизайнера стали трендом сезона. Тем более, что сейчас среди селебрити стало популярно носить украшения из белого металла. Золото уже не так популярно, как ранее.