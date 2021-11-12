Дуа Ліпа та Белла Хадід продемонстрували найстильніші прикраси цієї осені

Срібні каблучки з дорогоцінним камінням від дизайнера Шани Кейв вже стали трендом сезону

Белла Хадід, Дуа Ліпа та інші знаменитості все частіше стали з'являтися в оригінальних прикрасах зі стерлінгового срібла з дорогоцінним і напівдорогоцінним кольоровим камінням. Каблучки у вигляді квітів та браслети-ланцюжки відразу привертають увагу. І виявилося, що створила їх 23-річна дизайнерка Шана Кейв з Нью-Йорка. Про це пише Vogue.

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Дівчина почала вивчати ювелірну справу ще у 2017 році, а у 2020 вже випустила першу колекцію прикрас.

Фото: Instagram shanacave Фото: Instagram shanacave

Шана вже зізналася, що на створення однієї прикраси в неї йде місяць, але заради своїх клієнток вона може прискоритися. Хоча спочатку цього не планувала.

"Я ніколи не збиралася запускати ювелірну лінію. Я поділилася знімками своїх прикрас в Instagram, і вони всім сподобалися. А потім зі мною зв'язався стиліст Дін ДіКріссіо, який попросив мене виготовити каблучки для Белли Хадід для поїздки за кордон. І всі захотіли прикраси, як у неї", — розповіла Шана про свій успіх.

Фото: Instagram dualipa Фото: Instagram shanacave

Наразі прихильницями прикрас від Шани є Белла Хадід та її сестра Джіджі, Дуа Ліпа та висхідна зірка Олівія Родріго.

А срібні прикраси від юної дизайнерки стали трендом сезону. Тим більше, що зараз серед селебриті стало популярним носити прикраси з білого металу. Золото вже не таке популярне, як раніше.