Дуа Липа показала провокационные фото с Мадонной

Певица прямо с церемонии награждения British Fashion Awards отправилась на разгульную вечеринку

Певица Дуа Липа на днях посетила церемонию награждения премией British Fashion Awards, где Британский модный совет по традиции наградил крупных фигур модной индустрии. А потом опубликовала снимки с вечеринки, которая была куда менее чопорная, чем церемония награждения.

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На церемонии Дуа блистала в строгом черном ансамбле от Maximilian и украшениях Tiffany & Co.

[ + – ] Мадонна и Дуа Липа Фото: Instagram dualipa [ + – ] Мадонна и Дуа Липа Фото: Instagram dualipa

А потом отправилась на афтер-пати в клубе Chiltern Firehouse в Лондоне, где веселилась в компании Мэй Маск, Мадонны, Джоном Гальяно, Винни Харлоу и прочих гостей.

[ + – ] Мадонна на вечеринке

Оказалось, что сдержанный, и даже скромный наряд не мешает отрываться в лучших традициях закрытых вечеринок для избранных. Так что в Сети появились совместные фото певицы с поп-дивой Мадонной.

Интересно, но на одном из снимков Мадонна позирует со своим сыном Рокко Ричи. Юноша сейчас живет с отцом, Гаем Ричи. И его новой семьей в Лондоне. И почти не общается с матерью. Более того, он даже удалил свои аккаунты в соцсетях, чтобы она не могла писать ему.

[ + – ] Мадонна и Рокко Ричи в кругу гостей Фото: Instagram dualipa

Недавно Мадонну критиковали за откровенные фото, которые она выставляла в своем Instagram. Певица даже пришлось удалить фотосессию из-за того, что на некоторых снимках была видна ее обнаженная грудь. Но она восстановила пост и на вечеринку с Дуа Липой она отправилась уже в ставшей обычной "униформе", которая напоминает наряды ее молодости: колготы в сеточку, корсет и мини-юбка.