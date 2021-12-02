Дуа Ліпа показала провокаційні фото з Мадонною

Співачка прямо з церемонії нагородження British Fashion Awards вирушила на розгульну вечірку

Співачка Дуа Ліпа днями відвідала церемонію нагородження премії British Fashion Awards, де Британська модна рада за традицією нагородила великих фігур модної індустрії. А потім опублікувала знімки з вечірки, яка була куди менш манірна, ніж церемонія нагородження.

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На церемонії Дуа сяяла в суворому чорному ансамблі від Maximilian і прикрасах Tiffany & Co.

[ + – ] Мадонна та Дуа Ліпа Фото: Instagram dualipa [ + – ] Мадонна та Дуа Ліпа Фото: Instagram dualipa

А потім вирушила на афте-паті в клубі Chiltern Firehouse у Лондоні, де веселилася в компанії Мей Маск, Мадонни, Джона Гальяно, Вінні Гарлоу й інших гостей.

[ + – ] Мадонна на вечірці

Виявилося, що стримане та навіть скромне вбрання не заважає відриватися в найкращих традиціях закритих вечірок для обраних. Тож у мережі з'явилися спільні фото співачки з поп-дівою Мадонною.

Цікаво, але на одному зі знімків Мадонна позує зі своїм сином Рокко Річі. Хлопець зараз живе з батьком, Гаєм Річі, та його новою родиною в Лондоні. І майже не спілкується з матір'ю. Ба більше, він навіть видалив свої облікові записи в соцмережах, щоб вона не могла писати йому.

[ + – ] Мадонна та Рокко Річі в колі гостей Фото: Instagram dualipa

Нещодавно Мадонну критикували за відверті фото, які вона виставляла у своєму Instagram. Співачка навіть довелося видалити фотосесію через те, що на деяких знімках було видно її оголені груди. Але вона відновила пост, і на вечірку з Дуа Ліпою вона вирушила вже у звичайній "уніформі", що нагадує вбрання її молодості: колготи в сіточку, корсет і мініспідниця.