Дуа Ліпа показала нову зачіску та стильний образ на відпочинку

Зірка повторила свою традиційну зачіску

26-річна британська співачка Дуа Ліпа здивувала фанатів новим образом та зачіскою. Зірка повернула своє звичне каре. Липа виклала у свій Instagram серію знімків із відпустки, на яких позує у прозорому топі серед сонячних променів та морського бризу. Багато шанувальників співачки зраділи поверненню її колишнього образу. "Я просто обожнюю тебе з коротким волоссям", "любимо тебе!" — коментували "сонячні" фото співачки її підписники.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Не обійшлося і без хейтерів, яким не сподобалися зміни в образі Дуа Ліпи. Вони висловили в коментарях свою надію, що це лише перука, а не обрізане волосся.

[ + – ] Дуа Ліпа на відпочинку

Варто зазначити, що 26-річна британська співачка зустрічається з літа 2019 року з Анваром Хадідом, братом відомих супермоделей Белли та Джіджі Хадід. Проте ходять чутки, що нещодавно між ними пробігла чорна кішка. Тому, можливо, нова зачіска відбиває внутрішні переживання знаменитості.

Раніше Фокус повідомляв, що нещодавно на вечірці в Лондоні 63-річна поп-діва Мадонна зробила відверті та еротичні фото з 26-річною Дуа Ліпою.

Нагадаємо, Дуа Ліпа та супермодель Белла Хадід продемонстрували найстильніші аксесуари осені 2021 року. Серед них срібні каблучки з дорогоцінним камінням від 23-річного дизайнера з Нью-Йорка Шани Кейв.