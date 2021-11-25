Джиджи Хадид сменила прическу после скандального расставания (фото)

Старт нового этапа в жизни супермодель обозначила новой прической

Недавно стало известно о скандальном расставании супермодели Джиджи Хадид и ее бойфренда британского певца Зейна Малика. Это произошло после заявления матери модели о насилии со стороны партнера ее дочери. Она заявила, что тот поднял на нее руку, поэтому такие отношения продолжаться больше не могли. Как известно, Джиджи даже планирует лишить родительских прав отца своей дочери Хай Хадид Малик, родившейся в сентябре 2020 года. Супермодель и бывший участник группы "One Direction" были вместе с 2015, хотя несколько раз в процессе расставались.

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А накануне 26-летнюю Джиджи Хадид заметили, когда она шла на ужин в ярко-красном комбинезоне, черной водолазке, шапке-бини и соответственно защитной маске, являющейся сейчас элементом образа почти каждого человека. Вместе с Джиджи была ее не менее звездная сестра модель Белла Хадид, недавно продемонстрировавшая стильную шляпу для этой осени. Она снова выбрала для выхода в свет такую шляпу из искусственного меха, однако на этот раз шоколадного цвета. Также на Белле был черный брючный костюм и ботинки леопардового принта.

[ + – ] Сестры Джиджи и Белла Хадид

Следует отметить, что и прическу модель Джиджи Хадид кардинально изменила. Хотя это и не традиционное для девушек после расставания каре, однако длинные белые волосы "выглядят неотразимо", по мнению многих пользователей сети.

Напомним, мать Джиджи Хадид Иоланда обвинила Зейна Малика в домашнем насилии. Однако, по словам молодого человека, конфликт произошел только на словах. Впоследствии стало известно, что после обнародования конфликта пара рассталась, однако инсайдеры говорят, что раскол в паре произошел еще месяц до того. А конфликт только стал последней каплей.

Ранее мы сообщали, что супермодель Джиджи Хадид заговорила о завершении своей карьеры. Она хотела бы проводить больше времени с дочерью.