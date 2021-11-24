Белла Хадид показала самую модную шляпу этой зимы

Модель уже несколько раз появлялась в шляпах из искусственного меха разных цветов

Приближается зима и пора выбрать не только пуховик и свитер, но головной убор. Обычная вязаная шапка – это слишком банально. Так что если хочется утеплиться стильно, то лучше обратиться за вдохновением к тем, кто знает толк в моде. Например, к одной из самых популярных моделей современности – Белле Хадид. Об этом пишет Vogue.

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Сейчас в зимних трендах меховые пальто "тедди", или, проще говоря, шубки из искусственного меха. Но можно не ограничиваться только шубкой, а приобрести еще и пушистую шляпу.

Белла сочетала свой головной убор модного коричневого цвета со свободным брючным костюмом, розовой футболкой и туфлями на низком ходу с леопардовым принтом.

[ + – ] Белла Хадид в самой модной шляпе сезона

Такие шляпы – последний тренд сезона. В них уже появлялись Рианна и Хейли Бибер. А впервые они были показаны на Неделе моды в коллекциях таких трендов, как Gucci, Acne Studios и Jacquemus.

Стилисты говорят, что пушистая шляпа – это отличный выбор на зиму. Он согреет в холодную погоду, а также добавит веселья в образ. Это беспроигрышный вариант.

К слову, в подобной шляпе недавно появлялась и Камилла, супруга принца Чарльза. Но она выбрала более сдержанный вариант. Ее шляпа была лишь оторочена мехом.