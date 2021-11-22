Герцогиня Камилла, жена принца Чарльза, продемонстрировала идеальный образ для прохладной погоды

Герцогиня Корнуолльская появилась на скачках в Аскоте в шикарной меховой шляпе и своем любимом пальто

Камилла, герцогиня Корнуолльская, вторая жена принца Чарльза, появилась на скачках в Аскоте в старом, но элегантном пальто и меховой шляпе – последнем тренде сезона. Об этом пишет Daily Mail.

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Камилла продемонстрировала, что все члены королевской семьи очень любят составлять гардероб из удобных и стильных вещей, которые можно носить годами.

[ + – ] Камилла, герцогиня Корнуолльская, на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Так, на скачках в Аскоте жена наследника престола Великобритании появилась в клетчатом пальто от бренда Roy Allen, которое она носит с 2014 года. Герцогиня неоднократно сочетала его с другими нарядами, но в этот раз дополнила сапогами без каблука, перчатками, винтажной сумочкой и шикарной шляпой с меховой отделкой от Lock & Co. К слову, этот аксессуар является трендом сезона и стоит 220 фунтов стерлингов.

74-летняя Камилла выглядела настоящим олицетворением британского стиля в одежде и поддерживала курс на экологичность, взятый королевским двором на вооружение.

[ + – ] Камилла, герцогиня Корнуолльская, на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Напомним, Кейт, герцогиня Кембриджская, постоянно появляется в нарядах, которые уже надевала ранее. А также постоянно носит несколько пар любимых туфель. Это выгодно отличает ее от Меган Маркл, траты которой на наряды постоянно обсуждаются в прессе.

Это был первый выход Камиллы в свет после возвращения из тура по Ближнему Востоку, куда она летала вместе с супругом, принцем Чарльзом. Пара посетила Египет, Иорданию и ряд других стран.

Герцогиня отметила, что поезда вышла "очень увлекательной", но они много времени провели в автомобилях, а дорога "была довольно ухабистой".