Герцогиня Камілла, дружина принца Чарльза, продемонструвала ідеальний образ для холодної погоди

Герцогиня Корнуольська з'явилася на перегонах в Аскоті в шикарному хутряному капелюсі та своєму улюбленому пальті

Камілла, герцогиня Корнуольська, друга дружина принца Чарльза, з'явилася на перегонах в Аскоті в старому, але елегантному пальті та хутряному капелюсі – останньому тренді сезону. Про це пише Daily Mail.

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Камілла продемонструвала, що всі члени королівської родини дуже люблять складати гардероб із зручних і стильних речей, які можна носити роками.

[ + – ] Камілла, герцогиня Корнуольська, на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

Так, на перегонах в Аскоті дружина спадкоємця престолу Великобританії з'явилася в картатому пальті від бренду Roy Allen, яке вона носить із 2014 року. Герцогиня неодноразово поєднувала його з іншими вбраннями, але цього разу доповнила чоботями без підборів, рукавичками, вінтажною сумочкою та шикарним капелюхом із хутряним оздобленням від Lock & Co. До речі, цей аксесуар є трендом сезону та коштує 220 фунтів стерлінгів.

74-річна Камілла мала вигляд справжнього уособлення британського стилю в одязі та підтримувала курс на екологічність, взяту королівським двором на озброєння.

[ + – ] Камілла, герцогиня Корнуольська, на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт, герцогиня Кембриджська, постійно з'являється у вбраннях, які вже одягала раніше. А також постійно носить кілька пар улюблених туфель. Це вигідно відрізняє її від Меган Маркл, витрати якої на вбрання постійно обговорюють у пресі.

Це був перший вихід Камілли у світ після повернення з туру Близьким Сходом, куди вона літала разом із чоловіком, принцом Чарльзом. Пара відвідала Єгипет, Йорданію та низку інших країн.

Герцогиня зазначила, що поїздка вийшла "дуже захоплюючою", але вони багато часу провели в автомобілях, а дорога "була досить вибоїстою".