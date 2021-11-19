Нова зачіска та "стара" сукня. Кейт Міддлтон знову вразила вечірнім ансамблем

Герцогиня раніше вже з'являлася у розкішній зеленій сукні на публіці. Її вона брала із собою у турне Пакистаном два роки тому.

39-річна герцогиня Кембриджська Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, відвідали виставу Royal Variety в Королівському Альберт-Холі й знову захопила громадськість вибором вбрання для цього заходу.

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Для виходу в світ дружина спадкоємця престолу обрала довгу зелену сукню з паєтками і кристалами, що обтягує фігуру, від свого улюбленого дизайнера й автора її "золотої" сукні Jenny Packham. Під неї герцогиня взула зелені замшеві туфлі-човники, а як аксесуари, крім знаменитої каблучки із сапфіром, на ній були золоті сережки від Missoma за 125 фунтів стерлінгів. У руках вона тримала простий зелений клатч Jenny Packham, виготовлений на замовлення, який доповнював її вбрання.

[ + – ] Принц Вільям із дружиною приїхали на захід в Альберт-Холл

За спостереженнями оглядачів, Кейт не вперше з'являється у цій сукні. Її вона вперше одягла під час турне Пакистаном у 2019 році.

Особливу увагу привернула й зачіска Кетрін. Замість просто розпущених, цього разу її волосся було завите у великі локони і покладене на один бік.

Принц Вільям був у класичному темно-синьому замшевому смокінгу.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська виблискувала в сукні від Jenny Packham

[ + – ] Принц Вільям був у класичному оксамитовому смокінгу

Захід, який відвідали високопосадовці королівської сім'ї, проводиться на підтримку благодійної організації Royal Variety Charity. Його покровителькою є королева Великобританії. Він був організований для збору грошей та допомоги тим людям з індустрії розваг, які потребують турботи та допомоги. Гроші, отримані від шоу, допомагають сотням артистів по всій країні, які потребують допомоги та підтримки через старість, поганий стан здоров'я або важкі часи. Цьогоріч відзначається століття керівного монарха-покровителя, яке розпочалося з короля Георга V у 1921 році.

Герцог і герцогиня дивилися виступи багатьох відомих осіб, враховуючи музику з Years & Years, Джеймса Бланта, Елвіса Костелло, Грегорі Портера й Анн-Марі.

Також виступили актори мюзиклів "Матільда", поставленого Королівською шекспірівською трупою, "Мулен Руж" та учасники "Цирку дю Солей".

Минулого року благодійна акція відбулася в Оперному театрі Блекпула перед віртуальною аудиторією через пандемію Covid-19.

Повертаючись до образу Кейт, зазначимо, що герцогиня дуже любить зелений колір і неодноразово з'являлася як на урочистих заходах, так і на зустрічах з британцями в речах цього відтінку.