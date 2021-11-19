Новая прическа и "старое" платье. Кейт Миддлтон снова поразила вечерним образом

Герцогиня ранее уже появлялась в роскошном зеленом платье на публике. Его она брала с собой в турне по Пакистану два года назад.

39-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, посетили представление Royal Variety в Королевском Альберт-Холле и снова восхитила общественность выбором наряда для этого мероприятия.

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Для выхода в свет жена наследника престола выбрала длинное зеленое платье с пайетками и кристаллами, облегающее фигуру, от своего любимого дизайнера и автора ее "золотого" платья Jenny Packham. Под него герцогиня обувла зеленые замшевые туфли-лодочки а в качестве аксессуаров, кроме знаменитого кольца с сапфиром, на ней были золотые серьги от Missoma за 125 фунтов стерлингов. В руках она держала простой зеленый клатч Jenny Packham, изготовленный на заказ, который дополнял ее наряд.

[ + – ] Принц Уильям с женой приехали на мероприятие в Альберт-Холле

По наблюдениям обозревателей, Кейт не впервые появляется в этом платье. Его она впервые надела во время турне по Пакистану в 2019 году.

Особое внимание привлекла и прическа Кэтрин. Вместо просто распущенных, в этот раз ее волосы были завиты в крупные локоны и уложены на одну сторону.

Принц Уильям был в в классическом темно-синем замшевом смокинге.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская блистала в платье от Jenny Packham

[ + – ] Принц Уильям был в классическом бархатном смокинге

Мероприятие, которое посетили высокопоставленные члены королевской семьи, проводится в поддержку благотворительной организации Royal Variety Charity. Его покровительницей является королева Великобритании. Оно было организовано для сбора денег и помощи тем людям из индустрии развлечений, которые нуждаются в заботе и помощи. Деньги, полученные от шоу, помогают сотням артистов по всей стране, которые нуждаются в помощи и поддержке из-за старости, плохого состояния здоровья или трудных времен. В этом году отмечается столетие правящего монарха-покровителя, которое началось с короля Георга V в 1921 году.

Герцог и герцогиня смотрели выступления многих известных лиц, включая музыку из Years & Years, Джеймса Бланта, Элвиса Костелло, Грегори Портера и Анн-Мари. Также выступили актеры мюзиклов "Матильда", поставленного Королевской шекспировской труппой, "Мулен Руж" и участники "Цирка дю Солей".

В прошлом году благотворительная акция прошла в Оперном театре Блэкпула перед виртуальной аудиторией из-за пандемии Covid-19.

Возвращаясь к образу Кейт, отметим, что герцогиня очень любит зеленый цвет и неоднократно появлялась на на торжественных мероприятиях, так и на встречах с британцами в вещах этого оттенка.