Белла Хадід показала наймодніший капелюх цієї зими

Модель вже кілька разів з'являлася в капелюхах зі штучного хутра різних кольорів.

Наближається зима і настав час обрати не тільки пуховик і светр, а й головний убір. Звичайна в'язана шапка — це надто банально. Тож якщо хочеться утеплитися стильно, то краще звернутися за натхненням до тих, хто розуміється на моді. Наприклад, до однієї з найпопулярніших моделей сучасності — Белли Хадід. Про це пише Vogue.

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Зараз у зимових трендах хутряні пальта "тедді", або, простіше кажучи, шубки зі штучного хутра. Але можна не обмежуватися тільки шубкою, а придбати ще й пухнастий капелюх.

Белла поєднувала свій головний убір модного коричневого кольору з вільним брючним костюмом, рожевою футболкою та туфлями на низькому ходу з леопардовим принтом.

[ + – ] Белла Хадід у наймоднішому капелюсі сезону

Такі капелюхи — останній тренд сезону. У них уже з'являлися Ріанна і Гейлі Бібер. А вперше вони були показані на Тижні моди у колекціях таких трендів, як Gucci, Acne Studios і Jacquemus.

Стилісти кажуть, що пухнастий капелюх — це чудовий вибір на зиму. Він зігріє у холодну погоду, а також додасть веселощів в образ. Це безпрограшний варіант.

До речі, у такому капелюсі нещодавно з'являлася і Камілла, дружина принца Чарльза. Але вона обрала стриманіший варіант. Її капелюх був лише оторочений хутром.