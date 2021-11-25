Джіджі Хадід змінила зачіску після скандального розставання (фото)

Початок нового життя супермодель підкреслила новою зачіскою

Нещодавно стало відомо про скандальне розставання супермоделі Джіджі Хадід та її бойфренда британського співака Зейна Маліка після заяви матері моделі про насильство з боку хлопця. Вона заявила, що той підняв на неї руку, тому такі відносини продовжуватися більше не могли. Як відомо, Джіджі навіть планує позбавити батьківських прав батька своєї дочки Хай Хадід Малік, яка народилася у вересні 2020 року. Супермодель та колишній учасник групи One Direction були разом з 2015 року, хоча кілька разів при цьому розставалися.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

А напередодні 26-річну Джіджі Хадід помітили, коли вона йшла на вечерю в яскраво-червоному комбінезоні, чорній водолазці, шіпці-біні та відповідно захисній масці, яка наразі є елементом образу майже кожної людини. Разом з Джіджі була її не менш зіркова сестра модель Белла Хадід, яка нещодавно продемонструвала стильний капелюх для цієї осені. Вона знову обрала для виходу у світ цей капелюх зі штучного хутра, проте цього разу шоколадного кольору. Також на Беллі був чорний штанний костюм та леопардові черевики.

[ + – ] Сестри Джіджі та Белла Хадід

Варто зазначити, що і зачіску модель кардинально змінила. Хоч це і не традиційне для дівчат після розставання каре, проте довге біля волосся виглядає теж неперевершено.

Нагадаємо, мати Джіджі Хадід Йоланда звинуватила Зейна Маліка в домашньому насильстві. Проте, за словами хлопця, конфлікт відбувся тільки на словах. Згодом стало відомо, що після оприлюднення конфлікту пара розсталася, проте інсайдери подейкують, що розкол у парі стався ще за місяць до того. А конфлікт тільки став останньою краплею.

Раніше ми повідомляли, що супермодель Джіджі Хадід заговорила про завершення своєї кар'єри. Вона хотіла би проводити більше часу з донькою.