Дуа Липа может кардинально изменить сферу деятельности

После расставания с возлюбленным и смены прически Дуа Липа взялась за карьерный вектор.

Накануне стало известно, что 26-летняя британская певица Дуа Липа намерена заняться новым проектом. Об этом сообщает British Vogue. Новая занятость совсем не связана с музыкальной сферой, в которой прославилась певица. Она отметила, что запустит еженедельный информационный портал "Service95", посвященный темам бьюти, фэшн, гастроиндустрии.

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Дуа Липа будет делиться на платформе со своими фанатами советами из собственного опыта на счет макияжа, ухода за кожей, новинок моды и т.д. "Я всегда составляла списки всего – моих любимых мест, где можно поесть, моих любимых мест для проживания. Честно говоря, я бы даже показала вам приложение Notes на своем телефоне прямо сейчас…", – призналась певица о своей привычке держать информацию под рукой, поэтому она решила облегчить жизнь своим фанатам и поместить эти сведения на одном портале.

Также недавно стало известно, что Дуа Липа зарегистрировала под своим товарным знаком продукцию алкоголя и еды. Судя по всему, звезда планирует покинуть музыкальную индустрию и заняться совсем другими проектами.

[ + – ] Дуа Липа и ее бывший бойфренд Анвар Хадид

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о разрыве между Дуа Липой и ее возлюбленным Анваром Хадидом, занимающимся моделингом, как и его известные сестры супермодели Джиджи и Белла Хадид. Липа и Хадид были в отношениях с лета 2019 года. Однако недавно между звездной парой пробежала черная кошка.

А перед этим Фокус писал о новой прическе британской певицы Дуа Липы. Звезда вернула свое традиционное и любимое фанатами каре.