Дуа Липа может кардинально изменить сферу деятельности
После расставания с возлюбленным и смены прически Дуа Липа взялась за карьерный вектор.
Накануне стало известно, что 26-летняя британская певица Дуа Липа намерена заняться новым проектом. Об этом сообщает British Vogue. Новая занятость совсем не связана с музыкальной сферой, в которой прославилась певица. Она отметила, что запустит еженедельный информационный портал "Service95", посвященный темам бьюти, фэшн, гастроиндустрии.
Дуа Липа будет делиться на платформе со своими фанатами советами из собственного опыта на счет макияжа, ухода за кожей, новинок моды и т.д. "Я всегда составляла списки всего – моих любимых мест, где можно поесть, моих любимых мест для проживания. Честно говоря, я бы даже показала вам приложение Notes на своем телефоне прямо сейчас…", – призналась певица о своей привычке держать информацию под рукой, поэтому она решила облегчить жизнь своим фанатам и поместить эти сведения на одном портале.
Также недавно стало известно, что Дуа Липа зарегистрировала под своим товарным знаком продукцию алкоголя и еды. Судя по всему, звезда планирует покинуть музыкальную индустрию и заняться совсем другими проектами.
Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о разрыве между Дуа Липой и ее возлюбленным Анваром Хадидом, занимающимся моделингом, как и его известные сестры супермодели Джиджи и Белла Хадид. Липа и Хадид были в отношениях с лета 2019 года. Однако недавно между звездной парой пробежала черная кошка.
А перед этим Фокус писал о новой прическе британской певицы Дуа Липы. Звезда вернула свое традиционное и любимое фанатами каре.