Дуа Липа появилась на публике в "голом" платье (фото)

После громкого разрыва с возлюбленным звезда ярко вышла в свет.

Накануне 26-летняя британская певица Дуа Липа появилась на благотворительном вечере LuisaViaRoma на острове Сен-Барт. На звезде было "голое" платье зеленого оттенка, под которым был ярко-зеленый купальник. В качестве аксессуаров Дуа Липа выбрала яркие розовые серьги. А дополнили образ макияж с акцентом на глазах и роскошные распущенные волосы.

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[ + – ] Яркое появление Дуа Липы на публике.

"Ты невероятная", "Все здесь прекрасно! Люблю тебя, Дуа", "Тотальная любовь" и т.д. — пишут под фото ошеломленные ярким выходом британской певицы ее фанаты.

Отметим, что недавно стало известно о разрыве между Дуа Липой и ее возлюбленным Анваром Хадидом. 22-летний брат знаменитых супермоделей, Джиджи и Белли Хадид, встречался с Дуа Липой 2,5 года. Однако пара неоднократно была на грани разрыва, что и произошло в декабре 2021 года.

Ранее Фокус сообщал, что Дуа Липа, помимо карьеры певицы, основательно взялась за разные проекты. В частности, знаменитость планирует запустить еженедельный информационный портал, на котором будет делиться со своими фанатами советами из собственного опыта по макияжу, уходу за кожей, новинкам моды и т.д.