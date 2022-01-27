Дуа Липа посетила ужин в Нью-Йорке в ультракоротком мини (фото)

Звезда продолжает эпатировать публику своими яркими выходами после расставания с Анваром Хадидом.

26-летняя британская певица и фотомодель Дуа Липа вышла в свет стильном и интересном образе. Она посетила ужин с друзьями в ресторане Eleven Madison Park в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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На звезде, завершившей 2021 год в голом платье, была яркая красная футболка с белой росписью, черная ультракороткая юбка и кожаная куртка Balenciaga. На ногах Дуа Липы были черные сапоги выше колен. В качестве аксессуаров артистка выбрала винтажную сумку. Макияж был с традиционным для звезды акцентом на глазах.

[ + – ] Дуа Липа в Нью-Йорке

Ранее Фокус писал о расставании Дуа Липы и ее возлюбленного Анвара Хадида, с которым они были вместе с лета 2019 года. Как известно, 26-летняя Дуа Липа и брат известных супермоделей Джиджи и Беллы Хадид не раз были на грани расставания из-за постоянных гастролей и переездов певицы.

Напомним, Дуа Липа может кардинально сменить сферу занятости и покинуть музыкальную сферу. Звезда планирует запуск информационного портала Service95, где еженедельно будут высвечиваться темы бьюти, фэшн, гастроиндустрии из опыта самой Дуа Липы.