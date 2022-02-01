Кеті Перрі сходила на побачення з Орландо Блумом у наймоднішому образі 2022

Зіркова пара останнім часом стала часто з'являтися на публіці.

37-річна американська співачка та молода мама Кеті Перрі сходила на побачення зі своїм коханим, 45-річним актором Орландо Блумом у Нью-Йорку. Про це пише Wonderwall.

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Зіркова пара відвідала театр Манхеттена та переглянула там бродвейську постановку "Американська утопія". Після перегляду картини вони відправились у ресторан.

[ + – ] Total red образ Кеті Перрі на побаченні з Орландо Блумом

На 37-річній Кеті був червоний довгий шкіряний тренч, смугаста в'язана сукня та светр Marni. На ногах зірки були червоні черевики на каблуку. Як аксесуар для вечірнього виходу у світ знаменитість обрала чорну сумочку Fendi та, звичайно, чорну захисну маску.

Нагадаємо, що знаменита пара разом з 2016 року, а у 2020 році в них народилася донька Дейзі Дав Блум. Кеті Перрі ділилася секретами швидкого схуднення після пологів, а Орландо Блум скаржився на відсутність статевого життя з дружиною.

Раніше Фокус писав про вечірку в Голлівуді, організовану Кеті Перрі та Орландо Блумом для друзів в честь 45-річчя актора.