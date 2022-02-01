Кэти Перри сходила на свидание с Орландо Блумом в самом модном образе 2022

Звездная пара в последнее время стала часто появляться на публике.

37-летняя американская певица и молодая мама Кэти Перри сходила на свидание со своим возлюбленным, 45-летним актером Орландо Блумом в Нью-Йорке. Об этом пишет Wonderwall.

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Звездная пара посетила театр Манхэттена и посмотрела там бродвейскую постановку "Американская утопия". После просмотра картины они отправились в ресторан.

[ + – ] Total red образ Кэти Перри на свидании с Орландо Блумом

На 37-летней Кэти был красный длинный кожаный тренч, полосатое вязаное платье и свитер Marni. На ногах звезды были красные ботинки на каблуке. В качестве аксессуаров для вечернего выхода в свет знаменитость выбрала черную сумочку Fendi и, конечно же, черную защитную маску.

Напомним, что знаменитая пара вместе с 2016 года с небольшими перерывами, а в августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав Блум, которая стала первенцем для 37-летней Кэтти. Певица делилась секретами быстрого похудения после родов, а Орландо Блум жаловался на отсутствие половой жизни с супругой.

Ранее Фокус писал о вечеринке в Голливуде, организованной Кэти Перри и Орландо Блумом для друзей в честь 45-летия актера.