Сок сельдерея. Кэти Перри поделилась секретом быстрого похудения

В прошлом году певица родила первенца и заметно набрала вес

Год назад, в августе 2020 года, певица Кэти Перри и актер Орландо Блум стали родителями. У пары родилась девочка Дейзи Дав Блум. Об этом на своей странице в Instagram в тот же день сообщил жених певицы, 44-летний Орландо Блум. Он показал подписчикам первый снимок новорожденной: на фото с подписью "Добро пожаловать, Дейзи Дав Блум" изображена рука ребенка в ладонях родителей.

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Стоит отметить, что у Орландо Блума также есть сын от австралийской модели Миранды Керр, родившийся в 2011 году. Для певицы Кэти Перри ребенок стал первым.

Поэтому после первых родов пришлось приложить особые усилия для восстановления фигуры, которая в свое время поддалась значительным трансформациям. Однако знаменитость быстро вернулась в отличную форму. Она поделилась секретами, позволяющими сбросить несколько килограммов перед важными событиями. 37-летняя Кэтти Перри отметила, что ей помогли силовые тренировки и сок сельдерея.

[ + – ] Кэти Перри сейчас в отличной форме

Она ходит на тренировку 5 раз в неделю и предпочитает именно силовые тренировки.

Однако Кэти поделилась небольшой хитростью. "Я не тренируюсь полноценно, потому что всегда опаздываю, – призналась она. – Я прихожу на тренировку и говорю своему тренеру: "Извините, извините, я опоздала и могу сделать только несколько упражнений. Мой тренер привык к этому".

Кэти также отметила, что они с Орландо Блумом тщательно следят за своим питанием. "Мы пьем несколько странных напитков или полезных отваров, прежде чем пить кофе утром. Как правило, это ниацин или сок сельдерея".

[ + – ] Кэти Перри и Орландо Блум

Напомним, ранее Кэти Перри продемонстрировала, как ракурс влияет на качество фотографии. Наряду с идеальными фотографиями она опубликовала одну смешную, продемонстрировав, что в селфи главное не только умение пользоваться фильтрами, но и хороший ракурс фото.

Также мы сообщали, что Орландо Блум признался, что ему не хватает интимной жизни с Кэти Перри после рождения ребенка.