Сок сельдерея. Кэти Перри поделилась секретом быстрого похудения
В прошлом году певица родила первенца и заметно набрала вес
Год назад, в августе 2020 года, певица Кэти Перри и актер Орландо Блум стали родителями. У пары родилась девочка Дейзи Дав Блум. Об этом на своей странице в Instagram в тот же день сообщил жених певицы, 44-летний Орландо Блум. Он показал подписчикам первый снимок новорожденной: на фото с подписью "Добро пожаловать, Дейзи Дав Блум" изображена рука ребенка в ладонях родителей.
Стоит отметить, что у Орландо Блума также есть сын от австралийской модели Миранды Керр, родившийся в 2011 году. Для певицы Кэти Перри ребенок стал первым.
Поэтому после первых родов пришлось приложить особые усилия для восстановления фигуры, которая в свое время поддалась значительным трансформациям. Однако знаменитость быстро вернулась в отличную форму. Она поделилась секретами, позволяющими сбросить несколько килограммов перед важными событиями. 37-летняя Кэтти Перри отметила, что ей помогли силовые тренировки и сок сельдерея.
Она ходит на тренировку 5 раз в неделю и предпочитает именно силовые тренировки.
Однако Кэти поделилась небольшой хитростью. "Я не тренируюсь полноценно, потому что всегда опаздываю, – призналась она. – Я прихожу на тренировку и говорю своему тренеру: "Извините, извините, я опоздала и могу сделать только несколько упражнений. Мой тренер привык к этому".
Кэти также отметила, что они с Орландо Блумом тщательно следят за своим питанием. "Мы пьем несколько странных напитков или полезных отваров, прежде чем пить кофе утром. Как правило, это ниацин или сок сельдерея".
Напомним, ранее Кэти Перри продемонстрировала, как ракурс влияет на качество фотографии. Наряду с идеальными фотографиями она опубликовала одну смешную, продемонстрировав, что в селфи главное не только умение пользоваться фильтрами, но и хороший ракурс фото.
Также мы сообщали, что Орландо Блум признался, что ему не хватает интимной жизни с Кэти Перри после рождения ребенка.