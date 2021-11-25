Сік селери. Кеті Перрі поділилася секретом швидкого схуднення
Минулого року співачка народила первістка
Рік тому, у серпні 2020 року, співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум стали батькам. У пари народилася дівчинка Дейзі Дав Блум. Про це на своїй сторінці в Instagram того ж дня повідомив наречений співачки, 44-річний Орландо Блум. Він показав підписникам перший знімок новонародженої: на фото з підписом "Ласкаво просимо, Дейзі Дав Блум" зображена рука дитини в долонях батьків.
Варто зазначити, що в Орландо Блума також є син від австралійської моделі Міранди Керр, який народився у 2011 році. Для співачки Кеті Перрі дитина ж стала первістком.
Тому після перших пологів довелося докласти особливих зусиль для відновлення фігури, яка свого часу зазнала значних трансформацій. Проте знаменитість швидко повернулася в чудову форму. Вона поділилася секретами, які дозволяють скинути кілька кілограмів перед важливими подіями. 37-річна Кетті Перрі зазначила, що їй допомогли силові тренування та сік селери.
Вона ходить на тренування 5 разів на тиждень і надає перевагу саме силовим тренуванням.
Проте Кеті поділилася невеликою хитрістю. "Я не тренуюся повноцінно, тому що завжди спізнююся, – зізналася вона. – Я приходжу на тренування і кажу своєму тренеру: "Вибачте, вибачте, я спізнилася і можу зробити лише кілька вправ. Мій тренер звик до цього".
Також Кеті зазначила, що вони з Орландо Блумом ретельно стежать за своїм харчуванням. "Ми п'ємо кілька дивних напоїв чи корисних відварів, перш ніж пити каву зранку. Як правило, це ніацин чи сік селери".
Нагадаємо, раніше Кеті Перрі продемонструвала, як ракурс впливає на якість фотографії. Поряд з ідеальними фотографіями вона опублікувала одну смішну, продемонструвавши, що в селфі головне не тільки вміння користуватися фільтрами, але й правильний ракурс фото.
Також ми повідомляли, що Орландо Блум зізнався, що йому не вистачає інтимного життя з Кеті Перрі після народження дитини.