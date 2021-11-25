Сік селери. Кеті Перрі поділилася секретом швидкого схуднення

Минулого року співачка народила первістка

Рік тому, у серпні 2020 року, співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум стали батькам. У пари народилася дівчинка Дейзі Дав Блум. Про це на своїй сторінці в Instagram того ж дня повідомив наречений співачки, 44-річний Орландо Блум. Він показав підписникам перший знімок новонародженої: на фото з підписом "Ласкаво просимо, Дейзі Дав Блум" зображена рука дитини в долонях батьків.

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Варто зазначити, що в Орландо Блума також є син від австралійської моделі Міранди Керр, який народився у 2011 році. Для співачки Кеті Перрі дитина ж стала первістком.

Тому після перших пологів довелося докласти особливих зусиль для відновлення фігури, яка свого часу зазнала значних трансформацій. Проте знаменитість швидко повернулася в чудову форму. Вона поділилася секретами, які дозволяють скинути кілька кілограмів перед важливими подіями. 37-річна Кетті Перрі зазначила, що їй допомогли силові тренування та сік селери.

[ + – ] Кеті Перрі наразі в чудовій формі

Вона ходить на тренування 5 разів на тиждень і надає перевагу саме силовим тренуванням.

Проте Кеті поділилася невеликою хитрістю. "Я не тренуюся повноцінно, тому що завжди спізнююся, – зізналася вона. – Я приходжу на тренування і кажу своєму тренеру: "Вибачте, вибачте, я спізнилася і можу зробити лише кілька вправ. Мій тренер звик до цього".

Також Кеті зазначила, що вони з Орландо Блумом ретельно стежать за своїм харчуванням. "Ми п'ємо кілька дивних напоїв чи корисних відварів, перш ніж пити каву зранку. Як правило, це ніацин чи сік селери".

[ + – ] Кеті Перрі та Орландо Блум

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі продемонструвала, як ракурс впливає на якість фотографії. Поряд з ідеальними фотографіями вона опублікувала одну смішну, продемонструвавши, що в селфі головне не тільки вміння користуватися фільтрами, але й правильний ракурс фото.

Також ми повідомляли, що Орландо Блум зізнався, що йому не вистачає інтимного життя з Кеті Перрі після народження дитини.