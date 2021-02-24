Папараці показали, як Кеті Перрі змінилась після пологів (фото)

Співачка пропагує бодіпозитив і абсолютно не комплексує з приводу змін фігури.

36-річна американська співачка Кеті Перрі, яка рік тому народила первістка, вирушила на Гаваї разом зі своїм коханим, 44-річним голлівудським актором Орландо Блумом. Фотографії з їхніх канікул уже незабаром з'явилися в ЗМІ, у тому числі і в The Daily Mail.

Папараці "підловили" пару під час відпочинку на березі, показавши фігуру Кеті у фіолетовому купальнику. Вона зібрала своє платинове волосся у хвостик, а весь пляжний образ доповнила золотими сережками і ледь помітним ланцюжком.

Як видно на знімках, співачка набрала у вазі після пологів, проте відчуває себе цілком комфортно.

Пара стала батьками 27 серпня 2020 року. Кеті народила дочку Дейзі Дав Блум, свою першу дитину. В Орландо є дитина від першого шлюбу з австралійською супермоделлю Мірандою Керр. Його синові Флінну вже дев'ять років.

Уперше про роман зірок заговорили в лютому 2016 року. Вони познайомилися на церемонії вручення премії «Золотий глобус» і з тих пір часто з'являлися разом. Однак навесні 2017-го вони раптово припинили відносини, проте менш ніж через рік знову разом і відправилися на Мальдіви, де їх піймали мисливці за сенсаціями.

У лютому 2019-го пара побралася, а через рік публіка дізналася про те, що Кеті вагітна. Перший час співачка приховувала, що чекає дитину. Але вже в березні 2020-го вона представила шанувальникам кліп на пісню Never Worn White, у якому постала з округлим животом.

Закохані збиралися зіграти весілля після появи дитини, однак пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

Повне ім'я Кеті — Кетрін Елізабет Хадсон. Вона пише і виконує пісні, багато з яких стали світовими хітами. Крім того, її кліпи в YouTube збирають мільярди переглядів. Наприклад, відео на пісню Dark Horse подивилися 2 981 141 542 рази.