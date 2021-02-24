Папарацци показали, как Кэти Перри изменилась после родов (фото)

Певица пропагандирует бодипозитив и совершенно не комплексует по поводу изменений фигуры.

36-летняя американская певица Кэти Перри, которая год назад родила первенца, отправилась на Гавайи вместе со своим возлюбленным, 44-летним голливудским актером Орландо Блумом. Фотографии с их каникул уже вскоре появились в СМИ, в том числе и в The Daily Mail.

Папарацци подловили пару во время отдыха на берегу, показав фигуру Кэти в фиолетовом сдельном купальнике. Она собрала свои платиновые волосы в хвостик, а весь пляжный образ дополнила золотыми серьгами и едва заметной цепочкой.

Как видно на снимках, певица прибавила в весе после родов, однако чувствует себя вполне комфортно.

Пара стала родителями 27 августа 2020 года. Кэти родила дочь Дейзи Дав Блум, своего первого ребенка. У Орландо есть ребенок от первого брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр. Его сыну Флинну уже девять лет.

Впервые о романе звезд заговорили в феврале 2016 году. Они познакомились на церемонии вручения премии «Золотой глобус» и с тех пор часто появлялись вместе. Однако весной 2017 года они внезапно прекратили отношения, однако менее чем через год возобновили роман и отправились на Мальдивы, где их подловили охотники за сенсациями.

В феврале 2019-го пара обручилась, а через год публика узнала о том, что Кэти беременна. Первое время певица скрывала, что ждет ребенка. Но уже в марте 2020-го она представила поклонникам клип на песню Never Worn White, в котором предстала с округлившимся животом.

Влюбленные собирались сыграть свадьбу после появления ребенка, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Полное имя Кэти – Кэтрин Элизабет Хадсон. Она пишет и исполняет песни, многие из которых стали мировыми хитами. Кроме того, ее клипы в YouTube собирают миллиарды просмотров. Например, видео на песню Dark Horse посмотрели 2 981 141 542 раз.