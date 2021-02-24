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Папарацци показали, как Кэти Перри изменилась после родов (фото)

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Кэти Пэрри, Орландо Блум, фигура в купальнике, отдых

Певица пропагандирует бодипозитив и совершенно не комплексует по поводу изменений фигуры.

36-летняя американская певица Кэти Перри, которая год назад родила первенца, отправилась на Гавайи вместе со своим возлюбленным, 44-летним голливудским актером Орландо Блумом. Фотографии с их каникул уже вскоре появились в СМИ, в том числе и в The Daily Mail.

Папарацци подловили пару во время отдыха на берегу, показав фигуру Кэти в фиолетовом сдельном купальнике. Она собрала свои платиновые волосы в хвостик, а весь пляжный образ дополнила золотыми серьгами и едва заметной цепочкой.

Как видно на снимках, певица прибавила в весе после родов, однако чувствует себя вполне комфортно. 

Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых
Орландо Блум, Кэти Перри, отдых

Пара стала родителями 27 августа 2020 года. Кэти родила дочь Дейзи Дав Блум, своего первого ребенка. У Орландо есть ребенок от первого брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр. Его сыну Флинну уже девять лет.

Впервые о романе звезд заговорили в феврале 2016 году. Они познакомились на церемонии вручения премии «Золотой глобус» и с тех пор часто появлялись вместе. Однако весной 2017 года они внезапно прекратили отношения, однако менее чем через год возобновили роман и отправились на Мальдивы, где их подловили охотники за сенсациями.

В феврале 2019-го пара обручилась, а через год публика узнала о том, что Кэти беременна. Первое время певица скрывала, что ждет ребенка. Но уже в марте 2020-го она представила поклонникам клип на песню Never Worn White, в котором предстала с округлившимся животом.

Влюбленные собирались сыграть свадьбу после появления ребенка, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Полное имя Кэти – Кэтрин Элизабет Хадсон. Она пишет и исполняет песни, многие из которых стали мировыми хитами. Кроме того, ее клипы в YouTube собирают миллиарды просмотров. Например, видео на песню Dark Horse посмотрели 2 981 141 542 раз.