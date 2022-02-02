Кожаный тренч 2022. Дуа Липа показала самый стильный образ февраля

Знаменитость примерила очень стильный элемент гардероба модниц 2022 – кожаный тренч.

26-летняя британская певица и модель Дуа Липа поделилась в своем Instagram серией снимков, на которых предстала в самом стильном образе в Нью-Йорке.

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На звезде был кожаный, черный oversize тренч, который сейчас находится на пике моды. В качестве аксессуаров к модному образу артистка добавила трендовый бежевый шелковый платок и массивные темно-розовые очки.

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Пост Дуа Липы за два дня собрал более 2,5 миллионов лайков и тысячи комментариев подписчиков, которых такой стильный образ попросту поразил. "Снежная королева", "Жизнь через розовые очки! вау!", "просто королева", — пишут подписчики звезды под каруселью фото на фоне заснеженного Нью-Йорка. А сама Дуа подписала снимки словами "Все классно".

Ранее Фокус писал о провокационных нарядах 26-летней Дуа Липы при выходе в свет после расставания с Анваром Хадидом после 2,5 лет отношений. Певица закончила 2021 год в "голом" платье, а недавно вышла на ужин в ультракоротком мини.

Напомним, певица Кэти Перри сходила на свидание со своим возлюбленным, актером Орландо Блумом в трендовом красном тренче.