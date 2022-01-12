Тіна Кунакі демонструє ідеальні пляжні образи (фото)

Дружина Венсана Касселя продовжує відпочивати на березі Атлантичного океану під час новорічних канікул.

24-річна французька модель та молода дружина 55-річного французького актора та продюсера Венсана Касселя Тіна Кунакі проводить новорічні канікули на березі Атлантичного океану в Ріо-де-Жанейро. Напередодні у своєму Instagram вона виклала свіжу серію фото, на яких позує на бразильському пляжі. На знімках Тіна Кунакі постала в джинсах бренду Closed та білому ліфі від купальника.

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[ + – ] Тіна Кунакі на березі Атлантичного океану.

Підписники французької моделі засипали її схвальними коментарями: "Ви така красуня!", "Тіно!", "Чому це так прекрасно?" тощо.

Родина Тіна Кунакі включно з Венсаном Касселем та їхньою дочкою Амазонією, яка народилася у 2019 році, приїхала до Бразилії зустріти Новий рік, проте явно ще не збирається повертатися додому, у Францію.

Раніше Тіна Кунакі демонструвала ідеальний пляжний образ, який складався з молочного купальника, "що зникає", та золотого намиста.

Нагадаємо, Тіна Кунакі зі свого літнього відпочинку посеред зими демонструвала своїм 1,3 млн підписників акварельні сукні та декламувала в сторіс російського письменника.