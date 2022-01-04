Тіна Кунакі демонструє літні образи та цитує Льва Толстого під час новорічних свят

Зимові канікули знаменитість проводить зі своїм чоловіком.

24-річна французька модель разом зі своїм 55-річним чоловіком, французьким актором та продюсером Венсаном Касселем проводять новорічні свята у Бразилії. За різноманітними літніми луками моделі активно стежать її 1,3 млн підписників в Instagram.

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Свої образи Тіна Кунакі демонструє, публікуючи знімки в дзеркалі ліфта, так звані ліфтлуки. Один із образів став особливо цікавим фанатам зіркового подружжя. Плаття з пишною спідницею new look, на якому розпускаються акварельні зірки ніжної пастельної гамми.

[ + – ] Тіна Кунакі демонструє свій "ліфтлук"

Також в одному зі сторіз дружина Венсана Касселя процитувала відомого російського письменника Льва Толстого. "Кожен думає змінити світ, але ніхто не думає змінити себе", — сказала своїм підписникам 24-річна модель на початку 2022-го року.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель одружилися у 2018 році.

Раніше Фокус повідомляв, що 24-річна Тіна Кунакі знялася для грудневого випуску іспанської версії журналу Harper's Bazaar, примірявши капелюшок з вушками та прикраси від Bvlgari.

Нагадаємо, зіркове подружжя Венсана Касселя та Тіни Кунакі продемонструвало свої почуття одне до одного на публіці після трьох років шлюбу.