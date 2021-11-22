Капелюшок з вухами та прикраси від Bvlgari. Тіна Кунакі знялася для Harper`s Bazaar

Модель позувала відомому іспанському фотографу Ксаві Гордо.

24-річна французька модель Тіна Кунакі, дружина актора Венсана Касселя, знялася для іспанської версії журналу Harper's Bazaar і її фото з'являться на сторінках грудневого випуску. На двох варіантах обкладинки видання вона постала в крислатому капелюсі, а також у капелюшку з деталями, схожими на величезні вуха кролика.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Дівчина позувала іспанському фотографу Ксаві Гордо у саду вілли Неккі в Мілані. На знімках Тіна продемонструвала бездоганну елегантність та розкішні прикраси від Bvlgari.

Вона однаково гармонійно виглядала як у стріт-стайл образах, так і в розкішних вбраннях, розшитих паєтками, а неймовірної краси прикраси від ювелірного бренду надавали її образу ще більшого шику.

Дівчина позиціює себе як космополіт, і цьому сприяють не лише її особисті погляди, а й її коріння.

В інтерв'ю 2017 року Vogue Italia Тіна Кунакі розповідала, що її батько з Того, але він жив спочатку у Марокко, а потім у Франції. Мати моделі – із Сицилії, півдня Італії. Сама Тіна народилася в Тулузі, як і два її брати.

"Я думаю, що кожна людина різного походження має вигоду з набагато ширшого соціокультурного капіталу. Це як паспорт: чим більше в тебе віз, тим більше країн для себе ти відкриваєш. Такий сімейний мультикультуризм завжди допомагав мені і допомагає в житті. Це відкрило мені очі. Вважаю це за великий плюс", – зазначила Кунакі.

Раніше ми писали про те, що Тіна побувала на модному заході в Катарі, де привернула до себе увагу своїм вбранням. Дівчина відмовилася від коротких і відвертих суконь, закутавшись з ніг до голови в рожеву накидку з капюшоном. У Доху вона прилетіла без чоловіка Венсана Касселя.