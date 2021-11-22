Шляпка с ушами и украшения от Bvlgari. Тина Кунаки снялась для Harper"s Bazaar

Модель позировала известному испанскому фотографу Ксави Гордо.

24-летняя французская модель Тина Кунаки, жена актера Венсана Касселя, снялась для испанской версии журнала Harper’s Bazaar, и ее фото появятся на страницах декабрьского выпуска. На двух вариантах обложки издания она предстала в широкополой шляпе, а также в шляпке с деталями, похожими на огромные уши кролика.

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Девушка позировала испанскому фотографу Ксави Гордо в саду виллы Некки в Милане. На снимках Тина продемонстрировала безупречную элегантность и роскошные украшения от Bvlgari.

Она одинаково гармонично смотрелась как в стрит-стайл образах, так и в роскошных нарядах, расшитых пайетками, а невероятной красоты украшения от ювелирного бренда придавали ее образу еще больше шика.

Девушка позиционирует себя как космополит, и этому способствуют не только ее личные взгляды, но и ее корни.

В интервью 2017 года Vogue Italia Тина Кунаки рассказывала, что ее отец из Того, но он жил сначала в Марокко, а затем во Франции. Мать модели – из Сицилии, юга Италии. Сама Тина родилась в Тулузе, как и два ее брата.

"Я думаю, что каждый человек разного происхождения извлекает выгоду из гораздо более широкого социокультурного капитала. Это как паспорт: чем больше у тебя виз, тем больше стран для себя ты открываешь. Такой семейный мультикультуризм всегда помогал мне и помогает в жизни. Это открыло мне глаза. Считаю это большим плюсом", – отметила Кунаки.

Ранее мы писали о том, что Тина побывала на модном мероприятии в Катаре, где привлекла к себе внимание своим нарядом. Девушка отказалась от коротких и откровенных платье, закутавшись с ног до головы в розовую накидку с капюшоном. В Доху она прилетела без своего супруга Венсана Касселя.