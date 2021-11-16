Тина Кунаки появилась на публике, закутанная в ткань с ног до головы

Молодая жена Венсана Касселя отошла от образа роковой соблазнительницы и блистала в Дохе в наряде, который максимально скрывал ее фигуру.

24-летняя французская модель Тина Кунаки, жена 54-летнего актера Венсана Касселя, посетила церемонию вручения награды Fashion Trust Arabia Prize в Дохе (Катар), которую присуждают лучшим молодым талантам в области регионального творчества и стиля в различных категориях, появившись там в довольно необычном образе. Несмотря на то, что церемония состоялась еще в начале месяца, девушка только сейчас опубликовала снимки, сделанные на Ближнем Востоке, и немало удивила пользователей, привыкших видеть ее в бикини, мини и других откровенных нарядах.

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[ + – ] Тина Кунаки

Тина предстала перед гостями мероприятия в розовом балахоне в пол от модельера Рика Оуэнса, полностью закрывавшем фигуру модели и даже шею. Образ она дополнила кольцом с крупным розовым камнем, а также черными туфлями на очень высоком каблуке.

Выбор такого наряда можно объяснить тем, что в Катаре не приветствуется оголение женского тела, поэтому наряды там должны быть максимально закрытыми, без разрезов, глубоких декольте и тому подобное. И даже если для приезжих звезд дресс-код несколько мягче, знаменитости стараются с уважением относиться к традициям и устоям страны.

Например, Наоми Кэмпбелл, которая во время мероприятия сменила несколько нарядов, не позволила себе излишней вольности в выборе нарядов, отдав предпочтение дорогим, стильным, но сдержанным ансамблям.

Отметим, что на нескольких фото Тина Кунаки позирует с таинственным молодым незнакомцем, однако кто это, знаменитость не раскрывает. В Катар француженка прилетела без своего супруга.

Ранее мы писали о том, что Тина Кунаки появилась на обложке украинского глянца, а также продемонстрировала, как и с чем носить вещи зеленого цвета.