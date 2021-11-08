Тренд сезона. Тина Кунаки показала, как носить зеленый цвет

Ранее Тина Кунаки посетила выставку Вирджила Абло в Катаре

Супруга актера Венсана Касселя и известная модель Тина Кунаки показала несколько снимков из недавней поездки в Катар. И продемонстрировала, как носить один из самых модных цветов сезона осень-зима 2021/2022 – зеленый. Снимки модель опубликовала в своем Instagram.

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Тина Кунаки посетила в Дохе, Катар, открытие выставки дизайнера Вирджила Абло на пожарной станции. К слову, среди приглашенных селебрити была и Наталья Водянова, и множество других моделей.

Фото: Instagram tinakunakey Фото: Instagram tinakunakey

Тина продемонстрировала, что выбрала для модного события яркий образ – зеленое платье от бренда Stella McCartney с драпировкой и юбкой с оборкой.

Образ она дополнила оригинальными серьгами из зеленого пластика. И последним модным хитом – "хрустальными" туфельками от бренда Amina Muaddi.

Фото: Instagram tinakunakey Фото: Instagram tinakunakey

Амина Муадди – парижский дизайнер, которая в 2019 году совершила настоящий прорыв, выиграв премию Footwear News Achievement в номинации "Лучший дизайнер". Но еще до этого события, которое называют обувным "Оскаром" мира моды, Амина и Тина дружили. Так что у модели теперь в гардеробе хватает узнаваемых туфелек от подруги-дизайнера с каблуками-рюмочками и звездами из стразов.

Фото: Instagram tinakunakey Фото: Instagram tinakunakey

Зеленый — один из любимых цветов Тины. Она часто демонстрирует в своем Instagram наряды разных оттенков зеленого.