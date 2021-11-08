Тренд сезону. Тіна Кунакі показала, як носити зелений колір

Раніше Тіна Кунакі відвідала виставку Вірджила Абло в Катарі

Дружина актора Венсана Касселя та відома модель Тіна Кунакі показала кілька знімків із нещодавньої поїздки до Катару. І продемонструвала, як носити один із наймодніших кольорів сезону осінь-зима 2021/2022 – зелений. Знімки модель опублікувала у своєму Instagram.

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Тіна Кунакі відвідала у Досі, Катар, відкриття виставки дизайнера Вірджила Абло на пожежній станції. До речі, серед запрошених селебріті була і Наталія Водянова, і багато інших моделей.

Фото: Instagram tinakunakey Фото: Instagram tinakunakey

Тіна продемонструвала, що обрала для модної події яскравий образ – зелену сукню від бренду Stella McCartney з драпіруванням і спідницею з оборкою.

Образ вона доповнила оригінальними сережками із зеленого пластику. І останнім модним хітом — "кришталевими" черевичками від бренду Amina Muaddi.

Фото: Instagram tinakunakey Фото: Instagram tinakunakey

Аміна Муадді – паризька дизайнерка, яка у 2019 році здійснила справжній прорив, вигравши премію Footwear News Achievement у номінації "Найкращий дизайнер". Але ще до цієї події, яку називають взуттєвим "Оскаром" світу моди, Аміна та Тіна товаришували. Так що в моделі тепер у гардеробі вистачає відомих туфельок від подруги-дизайнерки з каблуками-чарочками та зірками зі стразів.

Фото: Instagram tinakunakey Фото: Instagram tinakunakey

Зелений — один із улюблених кольорів Тіни. Вона часто демонструє у своєму Instagram вбрання різних відтінків зеленого.