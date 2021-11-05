Наоми Кэмпбелл в роскошных нарядах покорила Ближний Восток

Наоми Кэмпбелл сменила несколько образов, каждый раз появляясь перед публикой в безупречном виде.

51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила церемонию вручения награды Fashion Trust Arabia Prize в Дохе (Катар), которую присуждают лучшим молодым талантам в области регионального творчества и стиля в различных категориях.

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Перед гостями Наоми появилась в роскошном ансамбле из кутюрной коллекции AW21 дизайнера сирийского происхождения Rami Al Ali, состоящем из нарядно украшенного ассиметричного "воздушного" кремово-белого платья с удлиненным подолом со сверкающей отделкой из золота и жемчуга и элементами, напоминающими перья, и белых зауженных брюк. Образ она дополнила серебряными босоножками на платформе и высоком массивном каблуке.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл в наряде от Rami Al Ali Фото: Getty Images

Кстати, в очень похожем наряде была замечена и мать Илона Маска Мей Маск.

Во время мероприятия Наоми еще минимум два раза появлялась перед фотографами в образах, которые живо обсуждают модные обозреватели.

Ранее в тот же день звезда обложки Vogue приняла участие в публичном выступлении, модератором которого выступила Ее Превосходительство шейха аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани, председатель музеев Катара. На ней были голубые брюки, расшитые пайетками, дополненные жакетом в тон, отделанном перьями, и белые кроссовки.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл – в роли модератора Фото: Getty Images

Еще для одного появления на публике Наоми выбрала белое платье с высоким воротником и рюшами в пол, которое модель сочетала с красивыми крупными серьгами-каплями и несколькими крупными кольцами с драгоценными камнями.

[ + – ] Белое платье Наоми дополнила роскошными украшениями Фото: Getty Images

Среди других гостей мероприятия, которое проходит 2-5 ноября, такие знаменитости как Ирина Шейк, Джиллиан Андерсон, Адриана Лима, Наталья Водянова, и Алекса Чанг, а также самые яркие представители мира моды: ливанские модельеры Эли Сааб и Зухайр Мурад, французский фотограф Брижит Лакомб, дизайнер Вирджил Абло, дизайнеры ювелирных изделий Азза Фахми и Лоррейн Шварц, а также послы Balmain, Valentino, Louis Vuitton, Jimmy Choo и многие другие.

[ + – ] Жена Венсана Касселя Тина Кунаки была замечена в Катаре с молодым красавцем

[ + – ] Ирина Шейк

[ + – ] Гости и члены жюри конкурса Qatar Creates 2021

[ + – ] Джиллиан Андерсон

Победители грандиозного модного мероприятия будут объявлены в среду на гала-концерте FTA 2021 Awards в Национальном музее в присутствии шейхи Мозы бинт Насер.

Напомним, одной из гостей церемонии стала жена актера Идриса Эльбы Сабрина, которая появилась в платье за $7,3 тыс.